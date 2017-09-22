22 сентября на Алтае похолодает

Погода в Алтайском крае

Переменная облачность, в отдельных районах дождь. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Воздух прогреется +8...+13. Днем похолодает.

Погода в Барнауле

Переменная облачность, в отдельных районах дождь. Утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Воздух прогреется +10...+12. Днем похолодает.

Региональный главк МЧС прогнозирует, что из-за непогоды в регионе возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском районе, А-322 в Шипуновском районе, на автодорогах местного значения в Заринском районе.