22 сентября на Алтае похолодает

22 сентября на Алтае прогнозируют дожди с грозами и похолодание в течение дня. Воздух прогреется лишь до +8...+13, сообщают алтайские синоптики.
Погода в Алтайском крае
- Переменная облачность, в отдельных районах дождь. Утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.
- Воздух прогреется +8...+13. Днем похолодает.
Погода в Барнауле
- Переменная облачность, в отдельных районах дождь. Утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
- Воздух прогреется +10...+12. Днем похолодает.
Региональный главк МЧС прогнозирует, что из-за непогоды в регионе возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Первомайском районе, А-322 в Шипуновском районе, на автодорогах местного значения в Заринском районе.
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