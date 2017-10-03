Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса

"Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Актер Станислав Дужников, известный широкой публике по роли Лени в сериале «Воронины», избавился от 60 кг. Фото: СС0. "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Воронины": Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"Данный факт был зафиксировал официальным представителем Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", — говорится в сообщении.

Российский сериал "Воронины" является адаптацией американского "Все любят Рэймонда". В России он впервые вышел на экраны телевидения в 2009 году. С тех пор было отснято 20 сезонов и 455 серий.

В разное время в съемках сериала принимали участие известные российские исполнители и спортсмены, в числе которых Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Николай Басков, Вячеслав Фетисов, Лейсан Утяшева и многие другие, пишет informing.ru.