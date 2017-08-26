Северная Корея запустила несколько ракет в Японское море

КНДР 26 августа запустила несколько "ракет неопределенного типа" в сторону Японского моря. Об этом сообщили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передает Lenta.ru
Южнокорейских военные утверждают, что неопознанные снаряды пролетели около 250 километров в северо-восточном направлении.
Командование ВС США сообщает, что речь идет о, предположительно, трех боллистических ракетах малой дальности. Утверждается, что один из снарядов взорвался практически сразу же после запуска. а две другие вышли из строя в ходе полёта. Отмечается, что они не угрожали Гуаму или Северной Америке, пишет RT.
В Сеуле признали, что для уточнения параметров и деталей запусков им необходимо еще время, а также некоторая дополнительная информация, а оценку инцидента они ведут совместно с американскими союзниками, сообщает "Российская газета".
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