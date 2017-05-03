Сейсмологи спрогнозировали самое мощное землетрясение

Международная группа чилийских и французских сейсмологов спрогнозировала мощные подземные толчки в Сантьяго, которые произойдут в ближайшее время.
Специалисты предупреждают — землетрясение может уничтожить город. И оно будет самым мощным в этом веке.
Предположительно, минимальная магнитуда подземных толчков составит 8,3.
Причиной землетрясения станет погружение океанической плиты Наска под Южную Америку, которое происходит со скоростью около восьми сантиметров в год. Таким образом каждые 70 лет плита на этом участке "отстает" примерно на 4,5 метра от других своих участков.
Как считают ученые, в следующий раз эпицентр толчков придется на город Вальпараисо, который расположен в 100 км от Сантьяго.
По данным сейсмологов, вероятность возникновения землетрясения в 2017 году оценивается в 3%, что в два-три раза выше нормы. Со временем этот показатель будет лишь возрастать, пишет informing.ru.
Факт
В 1960 году в 570 километрах от чилийской столицы произошло землетрясение магнитудой 9,5, которое считается самым мощным в истории человечества.
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