Сейсмологи спрогнозировали самое мощное землетрясение

Специалисты предупреждают — землетрясение может уничтожить город. И оно будет самым мощным в этом веке.

Предположительно, минимальная магнитуда подземных толчков составит 8,3.

Причиной землетрясения станет погружение океанической плиты Наска под Южную Америку, которое происходит со скоростью около восьми сантиметров в год. Таким образом каждые 70 лет плита на этом участке "отстает" примерно на 4,5 метра от других своих участков.

Как считают ученые, в следующий раз эпицентр толчков придется на город Вальпараисо, который расположен в 100 км от Сантьяго.

По данным сейсмологов, вероятность возникновения землетрясения в 2017 году оценивается в 3%, что в два-три раза выше нормы. Со временем этот показатель будет лишь возрастать, пишет informing.ru.

Факт

В 1960 году в 570 километрах от чилийской столицы произошло землетрясение магнитудой 9,5, которое считается самым мощным в истории человечества.