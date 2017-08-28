В Алтайском крае мужчина во время охоты прострелил голову знакомому

По данным следствия, утром 27 августа 2017 года после совместного распития спиртного на берегу озера, расположенного вблизи села Новенькое Локтевского района, горожанин из охотничьего ружья выстрел в голову своему новому 34-летнему знакомому. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствие назначило комплекс судебных экспертиз, проводится сбор и закрепление доказательств. Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.