В Алтайском крае мужчина во время охоты прострелил голову знакомому

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Горняка. Мужчину подозревают в убийстве на охоте.
По данным следствия, утром 27 августа 2017 года после совместного распития спиртного на берегу озера, расположенного вблизи села Новенькое Локтевского района, горожанин из охотничьего ружья выстрел в голову своему новому 34-летнему знакомому. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Следствие назначило комплекс судебных экспертиз, проводится сбор и закрепление доказательств. Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.
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