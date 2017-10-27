"Сговор налицо": почему на Алтае цена на подсолнечник упала до критического уровня

В этом году с подсолнечником вообще беда. Из-за экстремально низкой цены на зерновые аграрии массово кинулись продавать семечку, рассчитывая хоть здесь заработать. Не чистые на руку перекупщики этим удачно воспользовались. Однако учитывая, что эта культура в крае всегда была в дефиците, цена на нее рано или поздно стабилизируется, уверенны эксперты. Но до этих времен надо еще дожить.

Урожай стал выше...

254 тыс га, отведенных в этом году под подсолнечник, уже убраны в Алтайском крае. Такие данные на 25 октября приводит Минсельхоз России.

Темпы работ, как и средняя урожайность, пока выше прошлогоднего уровня. На эту дату в регионе намолочено 291 тысяч тонн семечки, что почти на 30 тысяч тонн больше 2016 года.

В хозяйстве известного на Алтае фермера Александра Гукова из Ключевского района темпы уборочной примерно такие же, как в среднем по краю. Пока в его хозяйстве подсолнечник убран с 50% площадей. Фермер рассказывает: если масличная семечка уже подошла, то кондитерская "Лакомка", с более поздними сроками созревания, еще зеленоватая. Но Гукова это ничуть не смущает. Будет нормальная погода, окончание уборочной не должно оказаться смазанным. В принципе, в кулундинской зоне с этим особых проблем не было.

В крестьянском хозяйстве Евгения Долгова из Ребрихинского района к уборке подсолнечника вообще не приступали. Высокоурожайные поздние гибриды этой культуры на полях фермера еще не подоспели. Такая ситуация Долгова ничуть не смущает. Он уверен, ноябрьские морозы помогут семечке дойти до кондиции. Даже если влажность ее окажется повышенной, ничего страшного. В КФХ есть мощная сушилка.

В другой стороне края — в Локтевском районе — хозяйство "Колос" со своей семечкой почти справилось. По словам Сергея Бенслера, руководителя сельхозпредприятия, работы по культуре завершены на 99%. Остался нетронутым только ближайший к базе участок. Уборку здесь можно было бы провести досрочно, но учитывая объемы нынешнего урожая, "Колос" старается оптимально использовать складские помещения. Будет место — займутся и последним полем подсолнечника.

Сергей Бенслер подчеркивает: урожайность в этом году в их стороне отменная. В чистом весе у "Колоса" она составляет 17,1 ц\га. Темпы тоже на высоком уровне. Если еще 10 лет назад раньше второй декады октября здесь на подсолнечник даже не смотрели, то теперь сроки уборочной существенно сдвинулись. 10-тых чисел месяца уже никто не ждет. Подошел подсолнечник, значит пора молотить.

...цены - ниже

По словам Сергея Бенслера, именно ранний урожай подсолнечника позволил его хозяйству заработать. Первую семечку "Колос" продал по 17,5 тыс рублей за тонну. Такая цена держалась в августе и сентябре, а затем пошла вниз. По данным еженедельного мониторинга "Алтайского центра сельхозконсультирования" в период с 13 по 20 октября подсолнечник подешевел на 1,7 тыс рублей за тонну и стоял в среднем 14,5 тысяч.

Сами аграрии говорят, что это слишком заоблачные показатели. По их словам, крупные предприятия закупают сырье по 11-12 тысяч за тонну, а перекупщики-спекулянты, активно работающие по всему краю, уже по 8-9 тысяч.

Для Алтайского края это ценовой антирекорд последних лет, учитывая, что подсолнечник, наряду с соей, рапсом, чечевицей и сахарной свеклой, был выгодной для крестьян культурой.

В этом же году зарабатывают в основном посредники. Из-за экстремально низких цен на зерно, которые уже опустились ниже себестоимости, аграрии, остро нуждающиеся в средствах, начали массово продавать семечку, рассчитывая хотя бы на ней заработать. Этой ситуацией и воспользовались хитроумные дельцы.

Александр Гуков объясняет, что в октябре-ноябре у алтайского крестьянина подходит самая ответственная пора: надо рассчитываться по "коротким" кредитам, платить весенние авансы по семенам, средствам защиты растений, а еще отдавать работникам кровно заработанные в период уборочной премиальные. Да и сама уборка отнимает немало денег. В хозяйстве Гукова в этот период только на ГСМ уходит по 350 тысяч в день. Фермер рассказывает, что с финансами у него в этом году могли быть тоже проблемы, не продай он удачно партию чечевицы.

Евгений Долгов,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Ребрихинском районе:

Так и хочется спросить, куда смотрит антимонопольная служба, почему она не разбирается в ситуации с закупочными ценами на подсолнечник в нашем регионе. Мне кажется, здесь на лицо картельный сговор. Или государственные структуры могут только собирать с нас налоги и накладывать штрафы? Защитить нас, как видно, не кому.

По мнению аграриев, есть еще одна наболевшая проблема. Несмотря на то, что уровень технического оснащения сельского хозяйства в крае растет, количество сушильных комплексов в хозяйствах остается недостаточным. Предприятия средней руки, не имея возможность подработать подсолнечник и довести до необходимой кондиции, сдают его как есть, получая за него крохи.

Есть еще один момент. По словам переработчиков и самих аграриев, качественные показатели алтайской семечки в этом году хромают. Из-за чрезмерной увлеченностью этой культурой и частого сева уровень кислотности в ней увеличился, а протеин понизился. Для маслоэкстракционных заводов, занимающихся производством шротов, этот показатель является первостепенным.

Владимир Анипченко, исполнительный директор компании "Юг Сибири", в момент подготовки материала официально комментировать сложившуюся ситуацию отказался, сославшись на то, что свою позицию агрохолдинг озвучит позже. Altapress.ru он лишь рассказал, что крупные сдатчики барнаульского и бийского маслоэкстракционных завод с пониманием относятся к тому, что происходит на рынке, свои обязательства компания выполняет, проводя расчеты в течение 14 дней.

Не рекордный сбор

Как будет дальше меняться положение на региональном рынке подсолнечника никто спрогнозировать не может. Все будет зависеть от хода уборки и полученной урожайности. В сложившейся ситуации внушает оптимизм тот факт, что рекордных сборов масличных в России, в отличие от зерновых, не отмечается. Мало того, уже очевидно, что подсолнечника в нынешнем году будет собрано меньше, пусть и ненамного. По прогнозам "Института конъюнктуры аграрного рынка", сбор может составить 11,2 млн тонн.

За Уралом цены на подсолнечник остаются стабильными. Мало того, во многих регионах отмечает устойчивый тренд роста. В этой связи еще больше возникает вопросов по ситуации в Алтайском крае

Сами аграрии уверенны: к концу года цена на подсолнечник внутри региона стабилизируется. А учитывая, что эта культура всегда была дефицитной, местные предприятия в состоянии переработать больше, чем собирают аграрии, уже к маю-июню алтайской семечки всем может не хватить. Это значит, что цена уверено пройдет вверх. Правда смогут ли до этого светлого момента дожить большинство мелких сельхозпроизводителей, большой вопрос. Учитывая, что стоимость пшеницы уже опустилась ниже себестоимости, а список культур, на которых можно заработать, сократился, ответ кажется очевиден.