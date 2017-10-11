Шакро Молодой стал главным российским криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана

Согласно оглашенному в Никулинском суде обвинительному заключению по делу в отношении Калашова и его 13 подельников, в 2013 году после смерти Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, "подсудимый занял лидирующее положение в криминальном мире России".

"Калашов под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью, которые во исполнение его поручений выполняли комплекс вопросов по разделению сфер влияния в криминальном мире, вовлечению новых лиц в преступные группы, формированию так называемого общака", — огласила прокурор обвинительное заключение. Руководители подчиненных Калашову групп, утверждает обвинение, отчисляли в общак часть своих преступных личных доходов, которыми тот распоряжался по своему усмотрению.

Калашова и его подельников обвиняют в вымогательстве денег у владелицы ресторана в центре Москвы. По версии следствия, 14 декабря 2015 года сообщники прибыли в ресторан Elements на Рочдельской улице и стали вымогать у его владелицы 8 млн рублей под угрозой применения насилия и повреждения имущества. Кроме того, с июня 2015 года по август 2016 года они вымогали 10 млн рублей у генерального директора крупного акционерного общества. Участники группировки были задержаны 24 августа 2016 года и заключены под стражу.

Шакро Молодой и другие фигуранты дела о вымогательстве отвергли обвинения в суде. "Обвинение понятно, вину не признаю", — сказал Калашов. В свою очередь, на вопрос судьи о признании вины другой фигурант дела Андрей Кочуйков ответил: "Все равно что предложить поменять сексуальную ориентацию". Остальные фигуранты тоже вину не признали.

Никулинский суд Москвы 17 октября продолжит рассмотрение дела Захара Калашова и его подельников, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что по делу Шакро Молодого впервые в истории отечественной юриспруденции в материалах было использовано понятие "лидер преступного сообщества России".

Следственное управление ФСБ, отмечает издание, возбудило в отношении Калашова дело по достаточно редкой статье — "организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии". В материалах уголовного дела говорится, что "Калашов З. К. стал лидером преступного сообщества России после гибели „вора в законе“ Усояна А. Р. по кличке "Дед Хасан" в 2013 году".