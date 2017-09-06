Шашлык под запретом: в Алтайском крае частично ввели особый противопожарный режим

Запретить жителям жарить шашлыки решились главы администраций Славгорода, Суетского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Ключевского и Кулундинского районов. На период действия особого противопожарного режима в муниципалитетах устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности.

В период действия особого противопожарного режима запрещается:

разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха — в том числе в мангалах;

сжигать мусор и сухую растительность;

осуществлять палы травы;

проводить огневые работы.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

"Практически на всей территории Алтайского края сейчас сухая ветреная погода, в последние дни неоднократно сообщалось о штормовом предупреждении. В сложившейся ситуации любой источник открытого огня может стать причиной масштабной беды, пламя по сухой траве при ветре распространяется молниеносно и практически неудержимо", — сообщает ГУ МЧС по АК.