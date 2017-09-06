Шашлык под запретом: в Алтайском крае частично ввели особый противопожарный режим

До 11 сентября в большинстве районов Алтайского края сохранится высокая пожароопасность, в западных и южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность. В семи районах ввели особый противопожарный режим.
Запретить жителям жарить шашлыки решились главы администраций Славгорода, Суетского, Поспелихинского, Немецкого национального, Благовещенского, Ключевского и Кулундинского районов. На период действия особого противопожарного режима в муниципалитетах устанавливают дополнительные требования пожарной безопасности.
В период действия особого противопожарного режима запрещается:
- разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха — в том числе в мангалах;
- сжигать мусор и сухую растительность;
- осуществлять палы травы;
- проводить огневые работы.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима назначают в двойном размере. Так, обычный гражданин может заплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.
"Практически на всей территории Алтайского края сейчас сухая ветреная погода, в последние дни неоднократно сообщалось о штормовом предупреждении. В сложившейся ситуации любой источник открытого огня может стать причиной масштабной беды, пламя по сухой траве при ветре распространяется молниеносно и практически неудержимо", — сообщает ГУ МЧС по АК.
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