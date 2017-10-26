Шерегеш уже замело снегом. Обрадованные горнолыжники делятся снимками

Первый снег в Шерегеше начал падать в начале октября. Но с 25 числа здесь заметает по-настоящему, кое-где уже появились маленькие сугробы "пухляка". Ожидающие начала горнолыжного сезона люди с надеждой пишут в соцсетях: "Уже скоро!". Тем временем в Белокурихе на "Благодати" лишь припорошило землю.
А вот в Шерегеше уже со снегом всё по-серьёзному:
❄🎿🏂 В Шерегеше сейчас порядка 17 см снега. Надеемся, что ничего не расстает уже. Активно ведется подготовка трасс, укладка сена и другие приготовления к запуску снежного курорта. Скоро... скоро! . За фото и инфо спасибо: @wlad_goshoria __ #geshtoday #шерегеш #геш #шерегеш2017 #шория #горная_шория #sheregesh #снежно #снег #хочузиму #зимаблизко #snow #siberia #ski #вшерегеше
❄️❄️УТРО В ГЕШЕ❄️❄️ Что теперь скажут скептики, которые говорили "ой! Снега-то совсем нет!" Регулярные снегопады начались! Так что, можно отставить панику, зима уже здесь. Следить за тем, что происходит в Геше удобнее всего с помощью наших веб-камер📸📹. Ссылка на сайт в профиле ⠀ За видео спасибо @diman_ivannik ⠀ ⠀ #шерегеш #сибирь #sheregesh #gesh #геш #гккаскад #горазеленая #снег #первыйснег #insta_gesh #siberia #kaskadgesh #snow #сноуборд #freeskiing #powderskiing #siberia #travelph #первыйснег
Утро. Шерегеш. ❄️На трассе небольшой пухлячок. 🏔⛅️В горах Туман. Но! Скоро все изменится!!! 🏂⛷ Доброе утро! 😁Хорошего настроения и побольше снега!!! 🌨🌨🌨🌨🌨 #гостиницаПОЛИТЕХ #copiliteh #hotelpoliteh #центротдыхаполитех #политех #политехшерегеш #зимаблизко #ждемснег #шерегеш #геш #sheregesh #gesh #горы #утро #доброеутро
Пока ты прячишься от новосибирского снегопада, снегопад кемеровский продолжает накрывать Шерегеш, образуя наисвежаший пухляк!🤗 Снегу быть! СНЕГ БУДЕТ ТОЧНО!!! Потому собирайся с силами, с мыслями и приобретай путевку в Геш у нас😎Мы едем туда автобусным туром 12-15 ноября, мест почти не осталось! . Все подробности тут: Direct +7 913 481 6666 +7 999 468 4513 https://vk.com/trolleybus . #ays #гешнаш #шерегеш #sheregesh #гештемада #троллейбас #хочупутевкувгеш #мампростиявгеш #элджейновосибирск #oxxxymironновосибирск #скриптонитновосибирск
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