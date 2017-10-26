Шерегеш уже замело снегом. Обрадованные горнолыжники делятся снимками

Пока ты прячишься от новосибирского снегопада, снегопад кемеровский продолжает накрывать Шерегеш, образуя наисвежаший пухляк!🤗 Снегу быть! СНЕГ БУДЕТ ТОЧНО!!! Потому собирайся с силами, с мыслями и приобретай путевку в Геш у нас😎Мы едем туда автобусным туром 12-15 ноября, мест почти не осталось! . Все подробности тут: Direct +7 913 481 6666 +7 999 468 4513 https://vk.com/trolleybus . #ays #гешнаш #шерегеш #sheregesh #гештемада #троллейбас #хочупутевкувгеш #мампростиявгеш #элджейновосибирск #oxxxymironновосибирск #скриптонитновосибирск

Публикация от АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В ШЕРЕГЕШ (@gesh_trolleybus) Окт 25 2017 в 5:43 PDT