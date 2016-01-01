Шесть медведей на велосипедах и караван Coca-Cola проедут по улицам Барнаула

Велосипедисты решили обыграть известный отрывок из произведения Корнея Чуковского "а за ним медведи на велосипеде". Цель акции — популяризация зимнего велокатания. Велосипедисты решили присоединиться к "рождественскому каравану" Coca-Сola, который впервые в полном составе посетит Барнаул.

Акция начнется в 13.00. Медведи стартуют от реабилитационного центра "Солнышко", который находится по адресу Смирнова, 79г. Финальной точкой пробега станет центр помощи детям №3, расположенный по адресу ул. Юрина, 218.

Санта-Клаус и его команда планируют поздравить детей наступающим Новым годом. Финальной остановкой рождественского караванa в Барнаула станет спортпарк Алексея Смертина, куда Санта и его компаньоны — новогодние медведи и лесные эльфы — приедут веселить детей.

Справка

Барнаул традиционно станет одной из основных точек праздничного маршрута "Рождественского каравана". Большое путешествие начнется 10 декабря 2016 года и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в 65 городах России — от Санкт-Петербурга до Владивостока.