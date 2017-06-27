"Шоколадницу" и "Бургер Кинг" накажут за высокие цены

"В отношении ООО "Бургер Рус", ООО "Галерея-АЛЕКС" и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" возбуждены дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении хозяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов, путем установления и поддержания монопольно высоких цен на продукты питания", — говорится в сообщении подмосковного управления ФАС.

Поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили жалобы граждан на высокую стоимость товаров и продуктов питания на территории аэропортов Московской области, а также исполнение поручения ФАС РФ, данного по итогам рассмотрения вопросов, поступивших в рамках правительственного часа в Совете Федерации, пишет bfm.ru.

Об этом говорится на в сообщении, размещенном на сайте антимонопольного ведомства.