"Шоколадницу" и "Бургер Кинг" накажут за высокие цены

Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области возбудило дела в отношении "Бургер Кинг", "Му-Му" и "Шоколадницы" из-за высоких цен в их заведениях, расположенных в подмосковных аэропортах.
"В отношении ООО "Бургер Рус", ООО "Галерея-АЛЕКС" и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" возбуждены дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции, выразившегося в злоупотреблении хозяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке розничной торговли пищевыми продуктами и оказания услуг по общественному питанию на территории аэропортов, путем установления и поддержания монопольно высоких цен на продукты питания", — говорится в сообщении подмосковного управления ФАС.
Поводом к возбуждению дел о нарушении антимонопольного законодательства послужили жалобы граждан на высокую стоимость товаров и продуктов питания на территории аэропортов Московской области, а также исполнение поручения ФАС РФ, данного по итогам рассмотрения вопросов, поступивших в рамках правительственного часа в Совете Федерации, пишет bfm.ru.
Об этом говорится на в сообщении, размещенном на сайте антимонопольного ведомства.
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