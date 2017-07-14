Шторм на Алтае: в регионе прогнозируют ливни с градом

14 июля синоптики прогнозируют на Алтае непогоду. На юге, востоке и в предгорье края ожидаются сильные ливни, грозы и град. В Барнауле дождь прогнозируется во второй половине дня. Выходя сегодня из дома, не забудьте прихватить с собою зонт.

Погода в Алтайском крае Облачно с прояснениями, на большей части территории края дожди, местами грозы, град; в южных и предгорных районах при грозах очень сильные ливни. В северных районах утром местами туман.

Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в южных и предгорных районах при грозах порывы 17-22 м/с.

Температура +18 … +23. Погода в Барнауле Облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Утром возможен туман.

Ветер северный 7-12 м/с.

Температура +19 … +21. Из-за шторма с градом МЧС прогнозирует аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Рубцовском, Змеиногорском, Красногорском, Смоленском, Солонешенском и Чарышском районах.