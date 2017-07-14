Шторм на Алтае: в регионе прогнозируют ливни с градом

14 июля синоптики прогнозируют на Алтае непогоду. На юге, востоке и в предгорье края ожидаются сильные ливни, грозы и град. В Барнауле дождь прогнозируется во второй половине дня. Выходя сегодня из дома, не забудьте прихватить с собою зонт.
Погода в Алтайском крае
- Облачно с прояснениями, на большей части территории края дожди, местами грозы, град; в южных и предгорных районах при грозах очень сильные ливни. В северных районах утром местами туман.
- Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в южных и предгорных районах при грозах порывы 17-22 м/с.
- Температура +18 … +23.
Погода в Барнауле
- Облачно с прояснениями, во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Утром возможен туман.
- Ветер северный 7-12 м/с.
- Температура +19 … +21.
Из-за шторма с градом МЧС прогнозирует аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Рубцовском, Змеиногорском, Красногорском, Смоленском, Солонешенском и Чарышском районах.
Смотрите также
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.