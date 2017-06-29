Дешевле, чем в Горном: топ-5 мест в Казахстане, куда ездят отдыхать жители Алтайского края

1. Бухтарминское водохранилище

Бухтарминское водохранилище или, как его еще называют, море — одно из любимых мест отдыха не только восточно-казахстанцев, но и жителей Алтайского края.

Бухтарму можно считать дешевой альтернативой отдыху в Горном Алтае, но не менее прекрасной. Это один из пяти самых больших искусственных водоемов мира. Он окружен Алтайскими горами с сосновым бором. На берегу моря расположено более 50 баз отдыха разного уровня комфорта и ценовой категории.

Бухтарминское водохранилище находится в 611 км от Барнаула — в Восточно-Казахстанской области. Добраться туда можно на своей машине или на автобусе. Если ехать не на личном транспорте, то сначала придется доехать до Усть-Каменогорска — автобусом или поездом. Рейсы из краевой столицы отправляются ежедневно, стоимость билетов — от 1100 рублей на автобус и около 3 тысяч на поезд. С усть-каменогорского автовокзала до базы отдыха "Айна" ежедневно в 8.30 утра идет автобус. Стоимость билета 850 тенге (около 155 рублей) — их лучше бронировать заранее на сайте автовокзала.

Средняя цена за недельную путевку для четверых — 7 тысяч рублей. Сутки обойдутся в 1,5 тыс. рублей за домик. Цены зависят от даты заезда и категории домика.

На левом берегу водохранилища можно отдохнуть "дикарями" в палатках. На некоторых базах отдыха также можно ставить палатки за небольшую плату — около 400 рублей в сутки.

Кроме баз отдыха можно найти домик у частников в поселке Новая Бухтарма на берегу водохранилища.

Помимо пляжного отдыха и рыбалки, отдыхающим предлагают прогулки на теплоходах, гидроскутерах, дискотеки, аквапарки.

Как правило, на большинстве баз не предусмотрено питание — продукты придется везти с собой. Лучше закупиться ими в Усть-Каменогорске — это будет дешевле, чем покупать их в магазинах на базах отдыха или везти с собой из Барнаула. Рядом с центральным автовокзалом есть оптовые базы и рынок, где можно купить все необходимое — от еды до спасательных кругов для детей.

Бронировать путевки начинают еще в марте, но купить их можно в течение всего сезона. Если после отдыха вы решите вернуться туда еще раз, попросите у коменданта базы номер телефона. Можно будет договориться и для вас оставят домик, даже если путевок на нужную дату уже не будет.

Из Барнаула путевки можно купить в туристических агентствах города или напрямую на сайтах баз отдыха.

2. Алаколь

Горько-соленое озеро Алаколь расположено на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

Побережье лечебного озера — черная галька и минерализованная сероводородная грязь. По составу вода озера схожа с водами Черного и Мертвого моря и включает в себя почти всю таблицу Менделеева, кроме йода. В северо-восточной части озера соленая лечебная вода, а в южной части — пресная. На озере обитает множество краснокнижных птиц — пеликаны, дрофы, фламинго и многие другие.

Добираться из Алтайского края лучше всего на машине. Расстояние от Барнаула до Алаколя — 1107 км, если ехать по трассе R-138.

Туристические базы сосредоточены в основном возле трех населенных пунктов: Акши и Коктума на юго-западном берегу, и село Кабанбай на юго-восточном берегу.

Отдыхающие могут снять номер в отеле, домик на базе или у местного жителя. Последние охотно предоставляют туристам свои квартиры и дома на побережье.

Средняя цена стандартного четырехместного номера в отеле — 5 тыс. рублей в сутки (за номер) вместе с питанием. Домик на базе отдыха стоит от 1 тысячи рублей в сутки. У частников расселение начинается от 300 рублей в сутки с человека.

В каждом населенном пункте есть магазины, где цены на продукты чуть ниже, чем в Барнауле.

Любителей рыбалки порадует богатый животный мир озера — белый окунь, сазан, судак и другие.

Для проведения досуга на озере есть дискотеки, бассейны и все виды водных развлечений.

3. Боровое

Курорт Боровое, или Бурабай, расположен на территории Акмолинской области в Северном Казахстане рядом с одноименным озером.

В районе "Казахстанской Швейцарии" — 14 красивейших озер, из которых Боровое самое крупное, а Щучье самое глубокое. Вода и грязи озера являются лечебными. На курорте есть множество санаториев и домов отдыха с инновационным оборудованием для лечения различных заболеваний.

Цена варьируется в зависимости от типа размещения (отель, гостиница, база отдыха, санаторий). Так, 4-х местный домик на базе отдыха обойдется в 2600 рублей/сутки вместе с питанием. Номер в отеле вместе с завтраком — около 4500 рублей.

Расстояние от Барнаула до Борового — 1142 км. Добираться туда лучше на машине. Поездом будет намного дольше. Поезд Барнаул-Щучинск (от него до Борового — 22 км) едет через Алматы, и в дороге вы проведете около двух суток. Вариант короче — добраться до Павлодара (прямой рейс из Барнаула), а оттуда до Щучинска. Стоимость билета на автобус до Павлодара — 1050 рублей, поезд от Павлодара до Щучинска — около 2000 рублей.

Бронировать номера и домики лучше заранее.

Среди достопримечательностей курорта — Голубой залив, посреди которого стоит знаменитая скала Жубактас — каменный сфинкс. Курорт предлагает своим гостям экстремальные туры по скалам в сопровождении профессиональных альпинистов. Еще одним популярным объектом у туристов является национальный природный парк "Бурабай".

4. "Рахмановские ключи"

Санаторий "Рахмановские ключи" находится в сердце Алтайский гор — недалеко от горы Белуха, на территории Восточного Казахстана, на высоте 1740 м над уровнем моря.

Вода Рахмановских ключей по химической классификации относится к группе слабоминерализированных азотнокремнистых и по составу близка к водам Белокурихи. Различные заболевания в санатории лечат с помощью подземных радоновых вод и пантовых ванн.

Проживание возможно в коттеджах нескольких ценовых категорий. Цена путевки эконом-класса для одного человека на 6 дней — 16 300 рублей. В стоимость входит питание, проживание и лечение. Сутки без питания, доставки и лечения — 1800 рублей с человека. Пенсионерам предоставляется скидка 15%.

Санаторий находится в 963 км от Барнаула и в 450 км от Усть-Каменогорска. Добраться до "Рахмановских ключей" можно самостоятельно на машине или транспортом санатория из областного центра.

Здесь есть экскурсии на водопады, прокат водной техники, велосипедов, рафтинг, прогулки на лошадях.

Санаторий расположен в приграничной зоне, и всем, кто едет туда без путевки, необходимо оформить пропуск. Стоимость пропуска зависит от времени подачи заявления на оформление. Обычно это около 600-700 рублей. Также нужно сделать санаторно-курортной карту — по месту жительства в семейной амбулатории.

5. Балхаш.

Озеро Балхаш на юго-востоке Казахстана — одно из крупнейших в мире. Оно разделено узким проливом на две части — в западной вода практически пресная, а в восточной — солоноватая.

В районе озера обитают краснокнижные животные и птицы, разрешена рыбалка.

На берегу озера можно отдохнуть в санаториях, на базах отдыха и "дикарями" в палатках.

Цены на базах начинаются от 1 тыс. рублей в сутки, в санаториях — от 6 тыс. рублей (вместе с питанием и лечением). В городе Балхаш можно снять квартиру от 600 рублей в сутки.

Расстояние между Балхашом и Барнаулом — 1 367 км. Из Барнаула можно добраться прямым поездом до города Балхаш. Стоимость билета — 3 600 рублей.

Справка

Чтобы пересечь казахстанско-российскую границу не нужен загранпаспорт. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении, для взрослых — паспорт гражданина РФ. Для автомобилей стоит купить страховку. Их продают в приграничных населенных пунктах, стоимость — около 2 тыс. рублей. Менять рубли на тенге выгоднее всего на территории Казахстана.