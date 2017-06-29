Дешевле, чем в Горном: топ-5 мест в Казахстане, куда ездят отдыхать жители Алтайского края

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Сегодня, 07:18.
Туризм

Летом жители Алтайского края отдыхают не только на зарубежных курортах и в Горном Алтае, но и в странах ближнего зарубежья. Особой популярностью пользуется Казахстан — неделя на море в соседнем государстве иногда обходится дешевле, чем на алтайских турбазах. Altapress.ru подготовил топ-5 популярных мест отдыха жителей Алтайского края в Казахстане.

Бухтарминское водохранилище.
Бухтарминское водохранилище. Фото: Надежда Будрина.

1. Бухтарминское водохранилище

Бухтарминское водохранилище или, как его еще называют, море — одно из любимых мест отдыха не только восточно-казахстанцев, но и жителей Алтайского края.

Бухтарму можно считать дешевой альтернативой отдыху в Горном Алтае, но не менее прекрасной. Это один из пяти самых больших искусственных водоемов мира. Он окружен Алтайскими горами с сосновым бором. На берегу моря расположено более 50 баз отдыха разного уровня комфорта и ценовой категории.

Бухтарминское водохранилище находится в 611 км от Барнаула — в Восточно-Казахстанской области. Добраться туда можно на своей машине или на автобусе. Если ехать не на личном транспорте, то сначала придется доехать до Усть-Каменогорска — автобусом или поездом. Рейсы из краевой столицы отправляются ежедневно, стоимость билетов — от 1100 рублей на автобус и около 3 тысяч на поезд. С усть-каменогорского автовокзала до базы отдыха "Айна" ежедневно в 8.30 утра идет автобус. Стоимость билета 850 тенге (около 155 рублей) — их лучше бронировать заранее на сайте автовокзала.

Бухтарминское водохранилище.
Бухтарминское водохранилище

Средняя цена за недельную путевку для четверых — 7 тысяч рублей. Сутки обойдутся в 1,5 тыс. рублей за домик. Цены зависят от даты заезда и категории домика.

На левом берегу водохранилища можно отдохнуть "дикарями" в палатках. На некоторых базах отдыха также можно ставить палатки за небольшую плату — около 400 рублей в сутки.

Кроме баз отдыха можно найти домик у частников в поселке Новая Бухтарма на берегу водохранилища.

Помимо пляжного отдыха и рыбалки, отдыхающим предлагают прогулки на теплоходах, гидроскутерах, дискотеки, аквапарки.

Как правило, на большинстве баз не предусмотрено питание — продукты придется везти с собой. Лучше закупиться ими в Усть-Каменогорске — это будет дешевле, чем покупать их в магазинах на базах отдыха или везти с собой из Барнаула. Рядом с центральным автовокзалом есть оптовые базы и рынок, где можно купить все необходимое — от еды до спасательных кругов для детей.

Бухтарминское водохранилище.
Бухтарминское водохранилище

Бронировать путевки начинают еще в марте, но купить их можно в течение всего сезона. Если после отдыха вы решите вернуться туда еще раз, попросите у коменданта базы номер телефона. Можно будет договориться и для вас оставят домик, даже если путевок на нужную дату уже не будет.

Из Барнаула путевки можно купить в туристических агентствах города или напрямую на сайтах баз отдыха.

2. Алаколь

Горько-соленое озеро Алаколь расположено на границе Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

Побережье лечебного озера — черная галька и минерализованная сероводородная грязь. По составу вода озера схожа с водами Черного и Мертвого моря и включает в себя почти всю таблицу Менделеева, кроме йода. В северо-восточной части озера соленая лечебная вода, а в южной части — пресная. На озере обитает множество краснокнижных птиц — пеликаны, дрофы, фламинго и многие другие.

Озеро Алаколь.
Озеро Алаколь

Добираться из Алтайского края лучше всего на машине. Расстояние от Барнаула до Алаколя — 1107 км, если ехать по трассе R-138.

Туристические базы сосредоточены в основном возле трех населенных пунктов: Акши и Коктума на юго-западном берегу, и село Кабанбай на юго-восточном берегу.

Отдыхающие могут снять номер в отеле, домик на базе или у местного жителя. Последние охотно предоставляют туристам свои квартиры и дома на побережье.

Средняя цена стандартного четырехместного номера в отеле — 5 тыс. рублей в сутки (за номер) вместе с питанием. Домик на базе отдыха стоит от 1 тысячи рублей в сутки. У частников расселение начинается от 300 рублей в сутки с человека.

В каждом населенном пункте есть магазины, где цены на продукты чуть ниже, чем в Барнауле.

Любителей рыбалки порадует богатый животный мир озера — белый окунь, сазан, судак и другие.

Для проведения досуга на озере есть дискотеки, бассейны и все виды водных развлечений.

3. Боровое

Курорт Боровое, или Бурабай, расположен на территории Акмолинской области в Северном Казахстане рядом с одноименным озером.

В районе "Казахстанской Швейцарии" — 14 красивейших озер, из которых Боровое самое крупное, а Щучье самое глубокое. Вода и грязи озера являются лечебными. На курорте есть множество санаториев и домов отдыха с инновационным оборудованием для лечения различных заболеваний.

Озеро Боровое.
Озеро Боровое

Цена варьируется в зависимости от типа размещения (отель, гостиница, база отдыха, санаторий). Так, 4-х местный домик на базе отдыха обойдется в 2600 рублей/сутки вместе с питанием. Номер в отеле вместе с завтраком — около 4500 рублей.

Расстояние от Барнаула до Борового — 1142 км. Добираться туда лучше на машине. Поездом будет намного дольше. Поезд Барнаул-Щучинск (от него до Борового — 22 км) едет через Алматы, и в дороге вы проведете около двух суток. Вариант короче — добраться до Павлодара (прямой рейс из Барнаула), а оттуда до Щучинска. Стоимость билета на автобус до Павлодара — 1050 рублей, поезд от Павлодара до Щучинска — около 2000 рублей.

Бронировать номера и домики лучше заранее.

Среди достопримечательностей курорта — Голубой залив, посреди которого стоит знаменитая скала Жубактас — каменный сфинкс. Курорт предлагает своим гостям экстремальные туры по скалам в сопровождении профессиональных альпинистов. Еще одним популярным объектом у туристов является национальный природный парк "Бурабай".

4. "Рахмановские ключи"

Санаторий "Рахмановские ключи" находится в сердце Алтайский гор — недалеко от горы Белуха, на территории Восточного Казахстана, на высоте 1740 м над уровнем моря.

Вода Рахмановских ключей по химической классификации относится к группе слабоминерализированных азотнокремнистых и по составу близка к водам Белокурихи. Различные заболевания в санатории лечат с помощью подземных радоновых вод и пантовых ванн.

Проживание возможно в коттеджах нескольких ценовых категорий. Цена путевки эконом-класса для одного человека на 6 дней — 16 300 рублей. В стоимость входит питание, проживание и лечение. Сутки без питания, доставки и лечения — 1800 рублей с человека. Пенсионерам предоставляется скидка 15%.

Санаторий "Рахмановские ключи".
Санаторий "Рахмановские ключи"

Санаторий находится в 963 км от Барнаула и в 450 км от Усть-Каменогорска. Добраться до "Рахмановских ключей" можно самостоятельно на машине или транспортом санатория из областного центра.

Здесь есть экскурсии на водопады, прокат водной техники, велосипедов, рафтинг, прогулки на лошадях.

Санаторий "Рахмановские ключи".
Санаторий "Рахмановские ключи"

Санаторий расположен в приграничной зоне, и всем, кто едет туда без путевки, необходимо оформить пропуск. Стоимость пропуска зависит от времени подачи заявления на оформление. Обычно это около 600-700 рублей. Также нужно сделать санаторно-курортной карту — по месту жительства в семейной амбулатории.

5. Балхаш.

Озеро Балхаш на юго-востоке Казахстана — одно из крупнейших в мире. Оно разделено узким проливом на две части — в западной вода практически пресная, а в восточной — солоноватая.

В районе озера обитают краснокнижные животные и птицы, разрешена рыбалка.

На берегу озера можно отдохнуть в санаториях, на базах отдыха и "дикарями" в палатках.

Балхаш.
Балхаш

Цены на базах начинаются от 1 тыс. рублей в сутки, в санаториях — от 6 тыс. рублей (вместе с питанием и лечением). В городе Балхаш можно снять квартиру от 600 рублей в сутки.

Расстояние между Балхашом и Барнаулом — 1 367 км. Из Барнаула можно добраться прямым поездом до города Балхаш. Стоимость билета — 3 600 рублей.

Справка

Чтобы пересечь казахстанско-российскую границу не нужен загранпаспорт. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении, для взрослых — паспорт гражданина РФ. Для автомобилей стоит купить страховку. Их продают в приграничных населенных пунктах, стоимость — около 2 тыс. рублей. Менять рубли на тенге выгоднее всего на территории Казахстана.

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