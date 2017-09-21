Сибирские депутаты решили запретить лаять собакам ночью

Депутаты решили ввести ответственность за шум домашних животных в Новосибирской области, пишет Тайга.инфо.
Законопроект подготовил комитет по госполитке под руководством единоросса Александра Терепы. Члены комитета одобрили изменения и вынесли их на ближайшую сессию заксобрания.
Депутаты предложили штрафовать владельцев домашних животных за то, что их питомцы нарушают тишину с 22.00 до 07.00 в будние дни и с 22.00 до 09.00 в выходные (а также во время дневного "сон часа" с 13.00 до 14.00). Таким образом парламентарии решили приравнять шум зверей к ремонтным работам.
"Возможность введения данной нормы вытекает из требования к владельцам домашних собак и кошек соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой граждан, обеспечивать их безопасность при содержании собак и кошек", — сказано в пояснительной записке.
Нарушителей будут штрафовать на 3 тыс. рублей. Должностным лицам грозит наказание в 5 тыс. рублей, юридическим — 10 тыс. рублей.
28 сентября на сессии АКЗС депутаты обсудят законопроект "Об обеспечении тишины и покоя граждан". Он установит время, когда запрещено будет шуметь, делать ремонт, громко слушать музыку.
В Алтайском крае по закону будет нельзя шуметь в период с 22.00 до 8 часов утра в будние дни, а в выходные и праздники — до 10 утра.
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