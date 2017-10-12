Сибирские пенсионерки остановили кортеж Бастрыкина в Москве

Томские пенсионерки, оштрафованные за запись видеообращения на "Прямую линию" президенту РФ, преградили путь кортежу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, чтобы попасть к нему на прием, сообщает ТВ2.
Судя по видеозаписи, жители Томска ждали главу СКР у ворот на территорию ведомства. Когда Бастрыкин вышел из автомобиля, женщины направились к нему: "Мы из Томска! Вы нас знаете". Председатель следкома, взглянув в протянутые документы, спросил: "Девушки, а вот мне интересно, что вас не записывали"?
На что кто-то из женщин ответил: "Записывали, но не вызывали". Одна из участниц акции Галина Шергина рассказала, что Бастрыкин пообещал принять их.
13 жителей Томска в день "Прямой линии" с президентом РФ записали видеообращение к Путину на центральной площади города, около областной администрации. Они просили главу государства разобраться в бездействии прокуратуры, СКР, МВД, мэра Томска Ивана Кляйна и губернатора области Сергея Жвачкина так как, по их словам, у них отобрали земельные участки. Во время съемки замечаний от стражей правопорядка, которые находились рядом, не последовало. Однако после записи видео несколько женщин получили штрафы в размере от пяти до 20 тысяч рублей, так как суд признал их мероприятие несанкционированным митингом, пишет znak.com.
Отчаявшись искать правду в Томске, пенсионерки отправились в Москву.
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