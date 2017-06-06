Сибирского подростка обвинили в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки

СУСК Забайкальского края рассказало, что вечером 2 июня в Сретенском районе подозреваемый остался наедине с девочкой, изнасиловал ее, а потом задушил.

Пришедшая домой мать, обнаружила труп девочки и сообщила о случившемся в полицию.

Следователи изъяли в доме необходимые образцы и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Вскоре задержали и сожителя матери девочки, у него взяты биологические образцы, по которым назначены судебные экспертизы.

На допросе молодой человек частично признался в совершении преступления. Он заключен под стражу.