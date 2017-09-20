Сибиряка, мечтавшего о республике от Урала до Тихого океана, отправили в психбольницу

"Судом установлено, что в январе 2016 года гражданин, используя мобильный телефон, подключался к сети интернет и призывал к действиям, направленным на создание отдельной республики от Урала до Тихого океана", — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

После разбирательства по делу суд признал мужчину невменяемым и отправил на принудительное лечение. Он признан виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России", пишет "Росбалт".