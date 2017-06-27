"СИБСОЦБАНК" наращивает кредитный портфель.

Положительная динамика обусловлена активной работой по привлечению новых корпоративных заемщиков, развитием инвестиционных проектов действующих клиентов.

СИБСОЦБАНК успешно кредитует предприятия ведущих отраслей алтайской экономики — АПК, промышленности, транспорта, торговли, строительной индустрии. Сейчас на долю юридических лиц приходится свыше 75% кредитного портфеля. По объему кредитного портфеля Банк занимает первое место среди региональных банков, по данным информационного портала Банки.ру.

СИБСОЦБАНК создает одинаково благоприятные условия кредитования для всех предприятий Алтайского края, и помогает развиваться предприятиям любой сферы деятельности. - Индивидуальный подход к клиенту не просто банальная фраза. Это тот принцип, на котором строятся наши взаимоотношения с корпоративными заемщиками. Широкая кредитная линейка, гибкий подход к определению параметров сделки и большой опыт кредитования бизнеса всех масштабов и отраслей позволяют предложить любому клиенту максимально удобный и удовлетворяющий потребности его бизнеса вариант кредитования – отметила Бережнова Ольга, начальник отдела кредитования юридических лиц.

Более подробную информацию о предложении "СИБСОЦБАНК" ООО можно получить во всех офисах Банка, по телефону +7 (3852) 37-02-25, а также на сайте www.sibsoc.ru.

Справка

ООО "Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк" — крупнейший самостоятельный банк Алтайского края. Банк ориентирован на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, активно участвует в лизинговых и инвестиционных программах, а также в реализации краевых социально-экономических программ. Бизнес банка сконцентрирован преимущественно в Алтайском крае.

Банк занимает лидирующие позиции среди региональных банков по кредитному портфелю 5,4 млрд.руб и вкладам физическим лицам – 3,2 млрд.руб. Капитал Банка по Базелю – 1,4 млрд.руб.

"СИБСОЦБАНК" ООО. Лицензия Банка России №2015 от 26.12.2012г