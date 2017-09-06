СИБСОЦБАНК подвел итоги работы за 8 месяцев 2017 года

Кредитный портфель СИБСОЦБАНКа составил порядка 5,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года почти на 300 млн. рублей. Большую часть кредитного портфеля составляют кредиты малому и среднему бизнесу, наиболее приоритетному клиентскому сегменту для банка. Размер привлеченных банком средств вырос до 4,8 млрд. рублей. Значительную часть в этой сумме составляют вклады физических лиц, объем которых в августе продолжал расти.

С начала 2017 года СИБСОЦБАНК строго соблюдал все обязательные нормативы Центрального Банка России, поддерживая комфортный уровень ликвидности. Так, нормативы мгновенной ликвидности Н2 и текущей ликвидности Н3 составили 84,66% и 74% соответственно, значительно превысив минимально установленные Банком России уровни в 15% и 50% соответственно.

Дмитрий Тюнин,

председатель Правления "СИБСОЦБАНК" ООО: