СИБСОЦБАНК подвел итоги работы за 8 месяцев 2017 года

СИБСОЦБАНК подвел итоги деятельности на 1 сентября 2017 года. Большинство показателей демонстрируют устойчивый рост. К примеру, объем активов с начала года вырос более чем на 204 млн. рублей, превысив 8 млрд рублей.
Кредитный портфель СИБСОЦБАНКа составил порядка 5,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года почти на 300 млн. рублей. Большую часть кредитного портфеля составляют кредиты малому и среднему бизнесу, наиболее приоритетному клиентскому сегменту для банка. Размер привлеченных банком средств вырос до 4,8 млрд. рублей. Значительную часть в этой сумме составляют вклады физических лиц, объем которых в августе продолжал расти.
С начала 2017 года СИБСОЦБАНК строго соблюдал все обязательные нормативы Центрального Банка России, поддерживая комфортный уровень ликвидности. Так, нормативы мгновенной ликвидности Н2 и текущей ликвидности Н3 составили 84,66% и 74% соответственно, значительно превысив минимально установленные Банком России уровни в 15% и 50% соответственно.
Дмитрий Тюнин,
председатель Правления "СИБСОЦБАНК" ООО:
Показатели за 8 месяцев полностью соответствуют нашим ожиданиям: мы сумели не просто увеличить активы, но и дополнительно повысить их качество. Это подтверждается и оценками экспертов: авторитетное рейтинговое "Эксперт РА" присвоил банку рейтинг "ruBBB", мотивируя это хорошим качеством активов, традиционно низким уровнем проблемных кредитов, а также достаточностью и хорошим качеством залогов по выданным ссудам. Мы еще раз убедились в правильности курса на сотрудничество с малым и средним бизнесом: несмотря на периодические колебания экономики, бизнес банка продолжил устойчивое развитие. В середине сентября мы отмечаем 25-летие и с удовлетворением констатируем, что Банк подошел к своему юбилею в отличной финансовой форме.