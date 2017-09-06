"Сименс Финанс" в Барнауле предлагает скидку до 625 тысяч рублей на лизинг транспорта

"Сименс Финанс" поможет сэкономить на покупке колёсного транспорта. Чтобы получить скидку до 12,5% от стоимости транспортного средства, достаточно заключить договор лизинга на 12 месяцев и более.

Скидка предоставляется в рамках программы Минпромторга по субсидированию колёсного транспорта, произведённого в 2016 и 2017 годах. Важно оформить договор лизинга с "Сименс Финанс" до 01.12.2017. Для максимально оперативного одобрения скидки заполните экспресс-заявку на сайте или обратитесь в любое из представительств компании за подробным расчётом.

"Сименс Финанс" участвует в Программе предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах лизинговых организации при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате аванса по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2017 году, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2015 года № 451 и от 07 мая 2015 года №540.

Представительство "Сименс Финанс" в Барнауле:

Адрес: ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200-123

Для иногородних компаний работает бесплатная справочная:

8-800-2000-180

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Справка

ООО "Сименс Финанс" - лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведённое "Сименс", а также оборудование с комплектующими "Сименс"; осуществляет модернизацию оборудования клиентов, финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 27 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.06.2017 портфель "Сименс Финанс" превысил 39,0 млрд руб, объем нового бизнеса за 6 мес. 2017 (по методике Leaseurope) - 14,6 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период - 22,3 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высокий уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд. евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. ООО "Сименс" насчитывает около 2900 сотрудников. Оборот в 2016 финансовом году (по состоянию на 30 сентября) составил 1,2 млрд. евро. Более подробная информация доступна на интернет-сайте: www.siemens.ru