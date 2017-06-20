Синоптики бьют тревогу: среднесуточная температура в Сибири превышает норму уже неделю

По словам синоптиков, в ближайшие дни "антициклональный характер погоды, вынос сухого горячего воздуха из Средней Азии и его дальнейший прогрев в условиях продолжительного светлого времени могут принести рекорды тепла". В ряде регионов столбики термометров могут подняться до +38..+40.

Синоптики предупреждают, что жара провоцирует высокую пожароопасность и сильную запыленность воздуха.

По данным Алтайского ЦГМС, с 21 по 23 июня в крае сохранится высокая пожароопасность, местами в западных и северных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В Алтайском крае сутки 21 июня в большинстве районов сохраняется аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +29 … +34 С.