Синоптики бьют тревогу: среднесуточная температура в Сибири превышает норму уже неделю

В Сибири уже неделю среднесуточные температуры превышают норму на 7 градусов. В Алтайском крае ожидается абсолютный температурный максимум +40 градусов, пишет "Байкал24".
По словам синоптиков, в ближайшие дни "антициклональный характер погоды, вынос сухого горячего воздуха из Средней Азии и его дальнейший прогрев в условиях продолжительного светлого времени могут принести рекорды тепла". В ряде регионов столбики термометров могут подняться до +38..+40.
Синоптики предупреждают, что жара провоцирует высокую пожароопасность и сильную запыленность воздуха.
По данным Алтайского ЦГМС, с 21 по 23 июня в крае сохранится высокая пожароопасность, местами в западных и северных районах чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В Алтайском крае сутки 21 июня в большинстве районов сохраняется аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +29 … +34 С.
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