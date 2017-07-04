Синоптики предупредили о новой волне шторма в Алтайском крае

Непогоду принесет западный циклон, который смещается в Сибирь со стороны Екатеринбурга. 5 и 6 июля на всей территории края пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни. Местами ожидается град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

В Барнауле вечером 5 июля ожидается очень сильный ливень с грозой и шквалистым усилением ветра.

При этом температура будет иметь волнообразный характер. В среду она повысится до +25 +32 гр, а в четверг с прохождением холодного фронта и затоком холода понизится до +18 +23 гр. В пятницу в северных районах температура воздуха составит всего +20 +25, тогда как в южных районах ожидается жара до +30. В ночные часы температура воздуха будет колебаться преимущественно от +9 до +17 градусов, а 6 июля понизится до +7 +12.

На территории всего региона объявлено штормовое предупреждение. Структуры МЧС России находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам.