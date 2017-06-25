Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае прекратится жара

Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению, отмечает, что период аномальной жары начался 15 июня. До 27 июня в дневные часы на большей части территории края сохранится температура до +30 +34 градусов. Лишь 25-го июня термометры не преодолеют отметку в 30 градусов. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +14 +20 градусов.

Из-за неустойчивости атмосферы в этот период пройдут кратковременные дожди, грозы,местами с градом. Также ожидается ветер.

С 28 июня в связи с прохождением холодного фронта и затоком холода жара пойдет на спад. Температура воздуха понизится в ночные часы до +10 +15, днём до +23 +28 градусов.