Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае прекратится жара

Период аномально жаркой погоды продержится на Алтае до 27 июня. С 28 июня в регион придет холодный фронт, прогнозирует Алтайский ЦГМС.
Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению, отмечает, что период аномальной жары начался 15 июня. До 27 июня в дневные часы на большей части территории края сохранится температура до +30 +34 градусов. Лишь 25-го июня термометры не преодолеют отметку в 30 градусов. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +14 +20 градусов.
Из-за неустойчивости атмосферы в этот период пройдут кратковременные дожди, грозы,местами с градом. Также ожидается ветер.
С 28 июня в связи с прохождением холодного фронта и затоком холода жара пойдет на спад. Температура воздуха понизится в ночные часы до +10 +15, днём до +23 +28 градусов.
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