Синоптики пообещали москвичам снег в двадцатых числах мая

Через неделю москвичей опять ждет снегопад. Причем, снег пойдет в последние выходные мая — 27-го и 28-го числа.
Об этом в Facebook накануне сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец:
А теперь внимание! Дай Бог, чтобы мой прогноз не сбылся (на 9 мая – попал в "десятку" с лютым холодом и снегом за 2 недели до того, как – задача практически невыполнимая). Так вот, 27, 28 мая – то есть в последние майские выходные очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода – в ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в ЗАРЯДЫ МОКРОГО СНЕГА!!!, а столбики термометров рухнут до 0…+5 градусов - и это за 3-4 дня до начала лета!
А 21 мая, в Москву пришел холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным ливнем и резким похолоданием в дневные часы до 10…15 °C.
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