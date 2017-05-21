Синоптики пообещали москвичам снег в двадцатых числах мая

А теперь внимание! Дай Бог, чтобы мой прогноз не сбылся (на 9 мая – попал в "десятку" с лютым холодом и снегом за 2 недели до того, как – задача практически невыполнимая). Так вот, 27, 28 мая – то есть в последние майские выходные очередной ныряющий циклонический вихрь сформирует ультраполярное (северо-восточное) вторжение холода – в ночь на субботу и воскресенье ливни местами могут переходить в ЗАРЯДЫ МОКРОГО СНЕГА!!!, а столбики термометров рухнут до 0…+5 градусов - и это за 3-4 дня до начала лета!