Поляки погибли, пытаясь обезвредить снаряд времен ВОВ в костре

По предварительным данным, друзья обнаружили целостный снаряд в лесу. Мужчины принесли его домой и решили попробовать нагреть снаряд. Недалеко от дома они развели костер и кинули в пламя боеприпас. 44-летний мужчина погиб на месте, его 42-летний товарищ скончался в больнице от полученных травм.

Дома у поляков обнаружили коллекцию военной атрибутики. Вероятно, погибшие интересовались реликвиями времен ВОВ.