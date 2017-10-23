Поляки погибли, пытаясь обезвредить снаряд времен ВОВ в костре

В Польше двое мужчин скончались после попытки обезвредить найденный снаряд времен Второй мировой войны в костре. Попытка обернулась детонацией боеприпаса. Об этом сообщает польское издание PAP.
По предварительным данным, друзья обнаружили целостный снаряд в лесу. Мужчины принесли его домой и решили попробовать нагреть снаряд. Недалеко от дома они развели костер и кинули в пламя боеприпас. 44-летний мужчина погиб на месте, его 42-летний товарищ скончался в больнице от полученных травм.
Дома у поляков обнаружили коллекцию военной атрибутики. Вероятно, погибшие интересовались реликвиями времен ВОВ.
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