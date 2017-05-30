Скачок напряжения в Версале спалил технику российских журналистов перед встречей Путина и Макрона

Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых телевизионных и радиожурналистов из России сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.

Сотрудники дворца объяснили инцидент "ветхостью коммуникаций" в Версальском дворце, сообщает "Интерфакс".

Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но выплачивать компенсацию за сгоревшую технику не намерены, пишет "Росбалт".