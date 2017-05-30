Скачок напряжения в Версале спалил технику российских журналистов перед встречей Путина и Макрона

Ряд сотрудников СМИ, которые прибыли в Париж для освещения встречи президентов Франции и России — Эммануэля Макрона и Владимира Путина — остались без техники из-за скачка напряжения в пресс-центре Версаля.
Сбой в электросети привел к тому, что у некоторых телевизионных и радиожурналистов из России сгорели ноутбуки и зарядные устройства для телефонов.
Сотрудники дворца объяснили инцидент "ветхостью коммуникаций" в Версальском дворце, сообщает "Интерфакс".
Технические службы дворца пообещали оперативно устранить неисправность, но выплачивать компенсацию за сгоревшую технику не намерены, пишет "Росбалт".
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