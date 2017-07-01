Сколько жители Алтайского края будут платить за природный газ с 1 июля

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов утвердило новые цены на природный газ, которые будут действовать в регионе с 1 июля. Газ подорожает на 2,5-3,9% для разных территорий.
Розничные цены на природный газ утверждены 28 июня решением №66. Они, как и раньше, разные для двух ценовых зон Алтайского края.
Для потребителей природного газа, поступающего по газопроводу "Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск" (участок 87 км – Горно-Алтайск) они увеличатся с 6,965 рублей до 7,138 рублей за кубометр, или на 2,5%.
Для остальных потребителей рост с 1 июля — с 5,833 рублей за кубометр до 6,062 рублей, или на 3,9%.
Цены эти относятся только к природному газу. О том, насколько увеличатся цены на сниженный газ, мы писали раньше.
Ознакомиться с текстом решения можно на официальном портале правовой информации.
Сколько платят за природный газ в других регионах Сибири?
В Новосибирской области цены зависят от целей использования. Если для отопления, то с 1 июля они составят 4,88 за куб, для остальных целей — 5,665 рублей.
В Омской области цены еще более дифференцированные — они зависят и от территории, и от целей использования. Для основной части населения области с 1 июля природный газ для отопления будет стоить 4,93 рубля за куб, для остальных целей - 6,07-7,86 рублей.
В Томской области природный газ существенно дешевле: 4,95 рублей за кубометр.
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