Скончался оперный певец Зураб Соткилава

В Москве скончался народный артист СССР, советский грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра и профессор Московской консерватории, тенор Зураб Соткилава.
"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", — цитирует ТАСС генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Ему было 80 лет.
Дата и место прощания с артистом и его похорон пока не определены, пишет polit.ru.
Соткилава - обладатель редкого статуса пожизненного солиста Большого театра. Соткилава закончил горно-геологический факультет Тбилисского Политехнического института. Затем уже поступил в консерваторию, проходил стажировку в "Ла Скала".
Дебют на сцене Большого театра в "Кармен" произошел в 1973 году, а в 1974 году Соткилава был приглашен в труппу Большого театра.
Как признавался тенор, самыми значительными своими оперными работами он считает "Отелло" и "Кармен", пишет "РГ".
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