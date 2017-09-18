Скончался оперный певец Зураб Соткилава

"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", — цитирует ТАСС генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Ему было 80 лет.

Дата и место прощания с артистом и его похорон пока не определены, пишет polit.ru.

Соткилава - обладатель редкого статуса пожизненного солиста Большого театра. Соткилава закончил горно-геологический факультет Тбилисского Политехнического института. Затем уже поступил в консерваторию, проходил стажировку в "Ла Скала".

Дебют на сцене Большого театра в "Кармен" произошел в 1973 году, а в 1974 году Соткилава был приглашен в труппу Большого театра.

Как признавался тенор, самыми значительными своими оперными работами он считает "Отелло" и "Кармен", пишет "РГ".