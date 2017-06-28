Скончался ректор алтайского Института безопасности предпринимательства Владимир Стремилов

Владимир Стремилов был участником многоходовой комбинации по взятию дворца Амина и свержению правящего в Афганистане режима, работал в спецназе КГБ, потом на руководящих должностях в краевом управлении ФСБ РФ.

Владимира Стремилова похоронили в Барнауле на аллее воинов-интернационалистов Власихинского кладбища.

Справка

Владимир Васильевич Стремилов окончил Новосибирский институт связи по гражданской специальности "инженер радиосвязи и радиовещания". В 1971 году по распределению был направлен работать в барнаульский телецентр. В 1973 году получил приглашение работать в КГБ. Проходил обучение в Ташкенте, Киеве, Москве. Обучался в элитной школе КГБ в подмосковной Балашихе. В Кабуле входил в подгруппу "Факел", которая являлась составной частью отряда КГБ "Зенит".