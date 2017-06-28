Скончался ректор алтайского Института безопасности предпринимательства Владимир Стремилов

В Барнауле 27 июня простились с ректором и создателем алтайского Института безопасности предпринимательства Владимиром Стремиловым. Он умер после продолжительной болезни.
Владимир Стремилов был участником многоходовой комбинации по взятию дворца Амина и свержению правящего в Афганистане режима, работал в спецназе КГБ, потом на руководящих должностях в краевом управлении ФСБ РФ.
Владимира Стремилова похоронили в Барнауле на аллее воинов-интернационалистов Власихинского кладбища.
Справка
Владимир Васильевич Стремилов окончил Новосибирский институт связи по гражданской специальности "инженер радиосвязи и радиовещания". В 1971 году по распределению был направлен работать в барнаульский телецентр. В 1973 году получил приглашение работать в КГБ. Проходил обучение в Ташкенте, Киеве, Москве. Обучался в элитной школе КГБ в подмосковной Балашихе. В Кабуле входил в подгруппу "Факел", которая являлась составной частью отряда КГБ "Зенит".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.