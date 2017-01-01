Скоро Земля подойдет максимально близко к Солнцу

4 января Земля подойдет на максимально близкое расстояние к Солнцу. Об этом сообщает letnews.ru со ссылкой на Московский планетарий.
Наша планета приблизится к своей звезде максимально близко 4 января в 17 часов 17 минут по московскому времени. В планетарии говорят, что она окажется в 147 млн км (в перигелии) от Солнца. Это на 5 млн км ближе, чем при максимальном удалении от Солнца (в афелии). Такое сближение и удаление Земли от светила происходит один раз в год.
Также в ночь с 3 на 4 января можно будет наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды, когда звезды будут падать по 200 единиц в час, сгорая приблизительно за 80 км от нашей планеты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.