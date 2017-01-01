Скоро Земля подойдет максимально близко к Солнцу

Наша планета приблизится к своей звезде максимально близко 4 января в 17 часов 17 минут по московскому времени. В планетарии говорят, что она окажется в 147 млн км (в перигелии) от Солнца. Это на 5 млн км ближе, чем при максимальном удалении от Солнца (в афелии). Такое сближение и удаление Земли от светила происходит один раз в год.

Также в ночь с 3 на 4 января можно будет наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды, когда звезды будут падать по 200 единиц в час, сгорая приблизительно за 80 км от нашей планеты.