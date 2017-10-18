Следком: режиссер Серебренников знал о махинациях с госсредствами

Режиссер Кирилл Серебренников, арестованный по делу о хищении госсредств, знал о махинациях с обналичиванием денег в "Седьмой студии": в театральной труппе была черная касса для обналичивания денег. Об этом заявил следователь СК РФ в Басманном суде Москвы, на рассмотрении вопроса о продлении Серебренникову срока домашнего ареста, пишут "Известия".
Как заявила на заседании сторона обвинения, на допросе предприниматель Синельников рассказал, что "составлял фиктивные договоры для обналичивания денег "Седьмой студии" через принадлежащее ему компанию" (цитата по РИА Новости). По словам следователя, режиссера такие условия устраивали.
Серебренников на заседании прокомментировал: "Какие-то совершенно абсурдные вещи".
Серебренника задержали 22 августа по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Режиссеру вменяется в вину хищение как минимум 68 млн рублей. По мнению следствия, он и бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин завышали количество и стоимость мероприятий, проводимых в рамках бюджетного проекта "Платформа", а также заключали фиктивные договоры на якобы проведение этих мероприятий. Сам режиссер вину не признает.
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