Следователи рассказали, за какие схемы оптимизации налогов будут наказывать бизнесменов

В чем ключевое различие между подходом налоговиков в расследовании налоговых неуплат и следователей? В доказывании субъективной стороны (виновности) — то есть отношения самого нарушителя к обнаруженным налоговым нарушениям, говорит Андрей Безруков.

Как показывает практика, налоговики не утруждают себя включением в решения о привлечении к ответственности анализа виновности налогоплательщика. В связи с этим следователи призывают налоговиков более тщательно анализировать в своих решениях вопрос вины.

Признаки работы с однодневками

Практика последних лет показывает, что большинство налоговых претензий связано с работой с фирмами-однодневками, которые, как известно, не платят налогов сами. Такие риски перекладываются на добросовестных налогоплательщиков. Что же, по мнению следователей, будет явно свидетельствовать о вашей причастности к работе с фирмами-однодневками?

выход в интернет вашей компании и компании-однодневки с одного IP-адреса;

нахождение в вашем офисе (дома, в гараже, на даче) печатей, бланков фирм-однодневок;

факт обналичивания денежных средств, которые переводятся контрагенту, и имеются доказательства, что деньги в конечном итоге вновь попадают к налогоплательщику (например, снятие денег с расчетного счета контрагента сотрудниками налогоплательщика);

невозможность реального осуществления налогоплательщиком заявленных операций с учетом времени, местонахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг. Например, заключение договоров до момента госрегистрации - договор был заключен в 2013 году, а госрегистрация контрагента произошла в 2016-м.

совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета.

Какие схемы "оптимизации" создают критические риски?

Письмо ФНС и СК РФ приводит примеры схем, которые используют налогоплательщики. Схемы эти очень распространены, поясняет Андрей Безруков.

Пример первый: продажа недвижимости

Такая сделка по продаже недвижимости, по версии следствия, может квалифицироваться как налоговое преступление.

Лицо "А" желает продать недвижимость лицу "Б". Естественно, при продаже надо заплатить налог со стоимости объекта. Чтобы его не платить, лицо "А" создает ООО с уставным капиталом 10 тыс. рублей, и затем делает вклад в имущество общества указанным объектом недвижимости. Такая операция не подлежит налогообложению.

Далее, лицо "А" продает долю в ООО лицу "Б" по номинальной стоимости - 10 000 рублей. В итоге мы имеем ООО с единственным участником "Б", которому принадлежит объект недвижимости.

При проведении проверки такой сделки следователи будут обращать внимание на такие моменты:

осуществление созданным ООО реальной финансово-хозяйственной деятельности до и после указанной сделки, предоставление нулевой отчетности в налоговый орган;

наличие имущества для ведения деятельности;

взаимозависимость контрагентов;

движение денежных средств;

наличие отчета оценщика о рыночной стоимости имущества, цель проведения оценки.

Подобная сделка, по мнению следователей, должна квалифицироваться как налоговое преступление. Важно помнить, что правоприменительная практика исходит из того, что у каждой сделки и финансовой операции должна быть деловая цель — то есть то, ради чего совершается такая сделка. При этом "сэкономить на налогах" не может являться такой целью – здесь подход всех судов однозначен.

Пример второй: дробление бизнеса

При применении упрощенной системы налогообложения (УСН), согласно Налоговому кодексу, есть лимит доходов, превысив который, вы лишаетесь права применять спецрежим (в 2017 году это 150 млн рублей в год).

Предположим, компания с одним участником "А" сдает в аренду площади торгового центра. Однако арендная плата повысилась — и компания выходит за лимит. Чтобы остаться на упрощенной системе, собственник решил "раздробить" бизнес. Для этого он делает следующее.

Вводит в состав участников компании "А" еще одно лицо. Доли в обществе распределяются в соотношении 50 на 50. Принимает решение о реорганизации общества в форме выделения и передает новому обществу половину доли в праве на здание торгового центра. При этом передача объекта недвижимости в порядке реорганизации является необлагаемой налогами операцией. В аренду сдаются те же площади тем же арендаторам, но уже от двух обществ, каждое из которых применяет УСН.

Какие обстоятельства будут выясняться, чтобы квалифицировать действия собственника компании "А" как преступление?

Вносил ли новый участник вклад в уставный капитал соразмерный активам общества? Какова была цель реорганизации (напомним, что сама по себе налоговая оптимизация не может считаться деловой целью)? Подконтролен ли новый участник собственнику? Действительно ли новые общества являются самостоятельными субъектами и др.

Что будет свидетельствовать против налогоплательщика?

Разделенные организации осуществляют один вид деятельности, находятся по одному юридическому адресу, используют одни и те же помещения, кадровый персонал, имеют единую материально-техническую базу, одних заказчиков, представляют собой единый комплекс, вовлеченный в единый производственный процесс.

Ведение налоговой и бухгалтерской отчетности одними лицами, оказание услуг одним заказчикам. Сотрудники данных организаций выполняют одну и ту же работу в соответствии с должностными обязанностями, у сотрудников может быть одежда с единым логотипом. Организации совместно хранят бухгалтерские документы и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности, используют единый IP-адрес, счета обществ открыты одними и теми же лицами в одних банках и т.п. В случае приближения получаемых доходов в одной из организаций группы взаимозависимых лиц к предельно допустимому размеру для применения УСН договоры с заказчиками либо расторгаются, либо заключаются дополнительные договоры с другой взаимозависимой организацией на тех же условиях.

О чем спросит следователь?

Но, пожалуй, самое ценное содержится в конце письма: приведены перечни вопросов, которые задаются свидетелям при допросе. Вопросы касаются всех стадий взаимодействия с контрагентами: поиск, выбор, встречи, заключение контракта, его исполнение.

Андрей Безруков,

руководитель компании "Безруков и партнеры":

Теперь вы можете заранее знать, о чем вас будут спрашивать следователи и налоговые инспекторы. Но главное – правильно используя эти вопросы, можно выстроить бизнес-процессы таким образом, что это позволит вам к минимуму свести риск попасть в работе на фирму-однодневку.

Справка

Письмо от 13 июля 2017 года № ЕД-4-2/13650@ содержит рекомендации для территориальных налоговых и следственных органов СК РФ по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов).