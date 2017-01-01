Следственный комитет проверяет детский сад Рубцовска из-за низкой температуры

Следователи СУ СКР начал проверку в рубцовском детском саду №24, где в течение нескольких месяцев из-за неисправности отопительной системы температура в здании была ниже нормы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, дети вынуждены были ходить в садик в утепленной одежде. Доследственная проверка началась после публикации о проблеме в СМИ. Смотрите также