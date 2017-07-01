30 случаев изощрённой мести за неправильную парковку

Мест для парковок не хватает во всем мире, поэтому все чаще можно увидеть машины, оставленные где попало и как попало. Конечно, это бесит, ведь иногда эти авто не обойти и не объехать. Когда у пешеходов и других автомобилистов окончательно сдают нервы, они придумывают способы мести, один другого изощрённее. Посмотрите на это фото, и наклейки стоп-хам покажутся вам детским лепетом.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
Вот что бывает с теми, кто паркуется в неположенных местах. Фото: fishki.net.
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