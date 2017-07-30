В центре Барнаула произошло смертельное ДТП

30 июля ночью на пр.Ленина (пересечение с ул.Гоголя) произошло серьёзное ДТП с участием Toyota Corolla и Infinity Q50.
Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22.
Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22.
Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22.
Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22.
Смертельное ДТП в центре Барнаула. Фото: vk.com/barneos22.
Столкновение произошло в районе дома №11 на пр.Ленина. Предварительно установлено, что водитель Toyota 1975 года рождения проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Infinity под управлением водителя 1990 года рождения.
Водитель и пассажирка Toyota (1980 года рождения) скончались на месте аварии. Водителя Infinity госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1, его пассажиру оказали медпомощь в больнице и отпустили домой.
Ведется разбирательство, говорится в сообщении краевого главка МВД России.
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