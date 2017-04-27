СМИ: "дочь Путина" продает пентхаус в Голландии за 2,9 млн евро

Объявление о продаже пентхауса площадью 700 квадратных метров опубликовано на сайте по продаже недвижимости Funda. Дом с видом на реку расположен в парке Алемансгест.

В квартире 12 комнат, в том числе 6 спален. В большей части помещений не сделан ремонт, в некоторых комнатах он достаточно скромный. К квартире относится терраса на крыше площадью 150 "квадратов". В подземном гараже для квартиры предусмотрено до пяти парковочных мест. В объявлении отмечено, что владельцы ждут "серьезных покупателей".

Издание Quote утверждает, что пентхаус принадлежит чете Фаассен. Издание предполагает, что продажа недвижимости может быть связана либо с охлаждением отношений между Россией и Нидерландами, либо с тем, что Йоррит Фаассен переехал в Москву.

Журнал The New Times называл Марию Фаассен старшей дочерью Владимира Путина. По данным издания, она вышла замуж за предпринимателя из Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена, защитила кандидатскую диссертацию и родила ребенка. В апреле 2006 года он якобы приехал в Россию для работы в "Газпроме". В 2014 году появилась информация, что семья Фаассен живет в "шикарном пентхаусе".

Владимир Путин не подтверждал и не опровергал информацию о своих детях. На одной из прямых линий он заявил, что обе его дочери учились и живут в России, пишет znak.com.