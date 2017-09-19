СМИ: На учениях "Запад-2017" вертолет попал ракетами по зрителям

Во время учений "Запад-2017" вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами "земля-воздух" зрителей, которые находились рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Два человека получили тяжелые травмы, сообщает издание "66.ru".
Точная дата ЧП неизвестна. По словам источника издания, пострадавшие являются журналистами.
"Ракеты летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты", — цитирует издание собеседника.
По информации Conflict Intelligence Team, инцидент произошел 16 сентября. CIT опубликовала отчет о происшествии, не указав источник этой информации.
September 19, 2017
В Минобороны опровергли эту информацию, пишет "Интерфакс".
"18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было", — заявили в пресс-службе Западного военного округа.
Военные рассказали, что на видео в социальных сетях зафиксирован другой случай — экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочных захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — цитирует информагенство представителей Минобороны.
Совместное стратегическое учение "Запад-2017" вооруженных сил России и Белоруссии проходит с 14 по 20 сентября. 18 сентября, полигон "Лужский" посетили президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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