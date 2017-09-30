СМИ: отставки губернаторов продолжатся до 10 октября

До 10 октября президент Владимир Путин намерен отправить в отставку от 8 до 11 губернаторов (с учетом уже объявленных). Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Источник агентства заверил, что следующим уйдет в отставку губернатор Омской области Виктор Назаров. По его словам, это требуется "для повышения управляемости в регионе".
Напомним, с 25 сентября свои посты покинули сразу несколько руководителей регионов — глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
Заявление об уходе глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, но подтверждения из Кремля он пока не получил. По словам источника РИА Новости, президенту уже предложили несколько кандидатов на этот пост, но "решение пока не озвучено".
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