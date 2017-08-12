СМИ: "Пусть говорят" снимают без Малахова

Ситуация с уходом Андрея Малахова из ток-шоу "Пусть говорят" должна окончательно проясниться 14 августа. Об этом ТАССу рассказали источники на Первом канале. "Пилот снят. Будет ли он запущен в эфир, станет ясно в понедельник", — сообщили агентству.
В Останкино прошли съемки пилотного выпуска шоу "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым в роли ведущего. Выпуск был посвящен Малахову, который может покинуть Первый канал. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник, близкий к каналу.
Ведущий программы "Время" Дмитрий Борисов является не единственным кандидатом на пост ведущего ток-шоу. Пилотные выпуски также снимали с ведущии красноярского канала ТВК Александром Смолом, ставшим известным благодаря новости об увеличении вдвое зарплат местных депутатов.
Источник также сказал, что все присутствующие в студии ожидали, что Малахов войдет в студию во время съемок, однако этого не произошло. "Все до сих пор напоминает розыгрыш", — рассказал сотрудник "Пусть говорят".
СМИ сообщают, что Малахов пока не писал заявление об уходе. Официально он находился в отпуске до 10 августа, но до сих пор так и не появился в Останкино.
Ранее СМИ сообщали о переходе Малахова на ВГТРК. Пока ВГТРК и Первый канал не дают подробных комментариев. Дмитрий Шепелев, который якобы занял студию телеведущего в Останкино, порекомендовал журналистам обращаться с вопросами на эту тему в пресс-службу Первого канала. Там, в свою очередь, заявили, что "недоступны для комментариев".
Комментария от самого Малахова никому получить пока не удалось. Однако 7 августа ведущий опубликовал фотографию анкеты, заполняемой при заселении в отель, в которой в поле "профессия" написано "блогер", сообщает РИА Новости. А 10 августа группа ведущих "Авторадио" "Мурзилки International" записала песню, посвященную уходу Андрея Малахова. Телеведущий впервые за полторы недели молчания оставил комментарий в Instagram с благодарностью. Поблагодарил он и радио "Комсомольская правда" за песню на эту же тему.
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