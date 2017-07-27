СМИ: российские авиакомпании не подтверждают свидетельства пилотов, чтобы остановить утечку кадров за рубеж

Проблему решают на Бермудских островах и в Ирландии, где зарегистрирована практически вся иностранная авиатехника России: данные о пилотах получают из технической базы. Руководство авиакомпании обсуждало эту проблему на совещании на прошлой неделе.

Один из пилотов сообщил изданию, что "регистрация самолета содержит, в том числе, информацию о летном составе, который его эксплуатировал". "Поскольку сейчас китайская сторона не может получить ответа от российских властей на запросы о пилотах, ей приходится обращаться к властям Бермуд, где данные о летном составе самолета той или иной авиакомпании хранятся несколько десятков лет", — пояснил собеседник.

В качестве контрмеры "Россия" рассматривает возможность создания механизма "временного приостановления действия летных свидетельств пилотов", пока пилоты по разным обстоятельствам покидают авиакомпанию, но не увольняются. Об этом "Ъ" рассказал представитель авиаперевозчика.

В авиакомпании "Россия" изданию подтвердили, что есть "незначительный дефицит летного состава", и отметили, что дальнейшее формирование маршрутной сети "будет исходить из наличия летного персонала".

Знакомый с ситуацией собеседник издания сообщил, что дефицит летного состава обострился "на фоне зашкаливающего роста пассажиропотока". За первые шесть месяцев этого года рост перевозок в России составил 21,5%, и достиг 46,2 млн человек, а на международных рейсах рост -37,6%, а за июнь — 43,4%. "Авиакомпании пополняют парк, чтобы удовлетворить спрос, и сталкиваются с нехваткой экипажей", — сообщил собеседник, пишет znak.com.

Ранее издание сообщало, что в Азию из российских авиакомпаний перешли более 300 единиц летного состава. Это произошло из-за плохих условий труда и низкой зарплаты на фоне слабого рубля. Зарплата сотрудника авиакомпании в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в России. Для пресечения оттока кадров Россия уже перестали подтверждать свидетельства отечественных пилотов китайским работодателям. Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев заявил газете, что с нынешним курсом рубля любая авиакомпания РФ "неконкурентоспособна на мировом рынке по уровню зарплат летного состава".