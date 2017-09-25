СМИ сообщили, что красноярский губернатор Толоконский написал заявление об отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский написал заявление об отставке, сообщили несколько сибирских СМИ. В администрации самого губернатора опровергли эту информацию.
О грядущей отставке губернатора 24 сентября сообщило издание Сиб.фм. Источник сообщил порталу, что Виктор Толоконский написал прошение об отставке после встречи с руководством РФ. Якобы губернатора вызвали в Москву еще 21 сентября на незапланированную встречу с Владимиром Путиным, сообщало агентство Flashsiberia. Предполагается, что Толоконский официально уйдет в отставку в понедельник.
В вину губернатору Толоконскому, который находится на своем посту с мая 2014 года, ставят то, что за всё время пребывания во главе края он так и не сумел наладить отношения с местными элитами.
В самой администрации края опровергают сообщения об увольнении Толоконского. "Губернатор не подавал заявления об отставке. Он находится в Красноярске, работает, на сегодня публичных мероприятий нет, но график плотный", — сообщил представитель администрации региона корреспонденту РИА Новости.
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