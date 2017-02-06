СМИ узнали, что Путин готовит отставку нескольких губернаторов

Кроме того, в 2017 году могут снять еще нескольких губернаторов, об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на "Ведомости". Так кроме Басаргина кресло качается еще и под Александром Худилайненом (Карелия), Олегом Ковалевым (Рязанская область), Евгением Куйвашевым (Свердловская область), (Сергеем Митиным (Новгородская область), (Павлом Коньковым (Ивановская область) и Вячеславом Наговицыным (Бурятия). Впрочем, как сообщил кремлевский источник теперь уже этого издания, в отставку могут пойти не все.

По данным "Ведомостей", внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов. По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.