СМИ: в Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов

В администрации президента считают, что итоги выборов 10 сентября, на которых победили все новые главы регионов, — это поддержка курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и федерального чиновника.
Зимой и весной были назначены новые губернаторы в семи регионах. По предварительным итогам голосования, все они победили в первом туре. Итоги голосования за этих губернаторов показали, что у людей есть запрос на обновление.
Итоги голосования за этих губернаторов показали, что у людей есть запрос на обновление.
Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка 10 глав регионов, уточняет близкий к Кремлю собеседник РБК и подтверждает другой источник, близкий к администрации президента (АП). При этом источники не конкретизируют, о каких регионах идет речь.
Отставок запланировано много, сказал другой федеральный чиновник.
Задача нарастить явку на региональных выборах Кремлем не ставилась, и этот подход, как считают в АП, себя оправдал — показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы.
Высокий результат показали новые губернаторы там, где до этого сняли не очень популярных руководителей, скажем, в Марий Эл, сказал политолог Евгений Минченко. Оправдала ли себя стратегия Кремля на обновление губернаторского корпуса, пока говорить рано: нужно смотреть, как они проявят себя в деле, констатировал эксперт.
Что касается явки, то, по словам Минченко, ее нужно оценивать относительно ситуации в каждом регионе.
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