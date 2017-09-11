СМИ: в Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов

Зимой и весной были назначены новые губернаторы в семи регионах. По предварительным итогам голосования, все они победили в первом туре. Итоги голосования за этих губернаторов показали, что у людей есть запрос на обновление.

Итоги голосования за этих губернаторов показали, что у людей есть запрос на обновление.



Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка 10 глав регионов, уточняет близкий к Кремлю собеседник РБК и подтверждает другой источник, близкий к администрации президента (АП). При этом источники не конкретизируют, о каких регионах идет речь.

Отставок запланировано много, сказал другой федеральный чиновник.

Задача нарастить явку на региональных выборах Кремлем не ставилась, и этот подход, как считают в АП, себя оправдал — показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы.

Высокий результат показали новые губернаторы там, где до этого сняли не очень популярных руководителей, скажем, в Марий Эл, сказал политолог Евгений Минченко. Оправдала ли себя стратегия Кремля на обновление губернаторского корпуса, пока говорить рано: нужно смотреть, как они проявят себя в деле, констатировал эксперт.



Что касается явки, то, по словам Минченко, ее нужно оценивать относительно ситуации в каждом регионе.