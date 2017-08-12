СМИ: в США намерены начать расследование против Китая

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Сегодня, 17:38.
Политика

США подозревают Китай в нарушении прав на интеллектуальную собственность и передачу технологий. В стране начинают расследование в отношении Пекина. Как сообщают источники газеты Politico в Белом доме, Дональд Трамп объявит об этом 14 августа.

США.
США. Фото: СС0.

Сообщается, что по итогам расследования могут стать торговые санкции, которые Вашингтон введет в отношении Пекина, пишут "Известия".

Отмечается, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Начало расследования не означает немедленное введения санкций, однако в перспективе Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспортных товаров. Это может привести к повышению ввозных пошлин для китайской продукции, сообщают РИА Новости.

В начале августа The New York Times уже сообщала о готовящихся Белым домом торговых ограничениях в отношении Пекина. По сведениям источников издания, Трамп разочарован пассивностью Китая в отношении ядерной программы КНДР и отходит от планов укреплять взаимодействие с китайскими партнерами.

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