СМИ: в США намерены начать расследование против Китая

Сообщается, что по итогам расследования могут стать торговые санкции, которые Вашингтон введет в отношении Пекина, пишут "Известия".

Отмечается, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Начало расследования не означает немедленное введения санкций, однако в перспективе Вашингтон сможет в одностороннем порядке устанавливать барьеры для экспортных товаров. Это может привести к повышению ввозных пошлин для китайской продукции, сообщают РИА Новости.

В начале августа The New York Times уже сообщала о готовящихся Белым домом торговых ограничениях в отношении Пекина. По сведениям источников издания, Трамп разочарован пассивностью Китая в отношении ядерной программы КНДР и отходит от планов укреплять взаимодействие с китайскими партнерами.