24 снимка из серии "Самая пишущая страна в мире"

Знаменитый советский лозунг о том, что "СССР — самая читающая страна в мире" РФ может легко заменить утверждением о том, что мы самая пишущая страна. Может быть, не по количеству постов или качеству произведений, но по смешным надписям уж наверняка.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
Смешные надписи. Фото: опубликовано на mirtesen.ru.
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