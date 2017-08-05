Зачастую нам не нравится то, что делают вандалы: они портят клумбы, ломают лавочки и рисуют на стенах неприятные картинки. Но некоторым из них удается достичь в своем деле больших высот и превратить его в творчество. Их "работы" украшают городскую среду и заставляют удивляться обычным вещам в неожиданном прочтении.
20 снимков о том, что иногда вандализм становится искусством и украшает мир
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