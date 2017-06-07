25 снимков о том, как туристы прикалываются с памятниками

Летом туристы разъезжаются по свету и множат в соцсетях количество типовых снимков из отпуска. Кроме еды, загорелых ног-сосисок и каких-нибудь известных объектов на ладонях, в числе популярных фото из путешествий будут издевательские снимки с памятниками.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Как люди прикалываются с памятниками. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
В Барнауле, кстати, чаще всего таким же способом прикалываются со скульптурной композицией погони за Чарли Чаплининым у "Мира" и влюбленным "ждуном" и аграрного университета. Но мы не будем вам показывать эти хулиганские снимки. Да, и не будем показывать особый ракурс "Сеятеля" на площади Октября, где создается иллюзия, что крестьянин бьет кулаком в голову девочке. Зачем это безобразие вообще показывать?
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