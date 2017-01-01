25 снимков про смешных и странных людей

Без фриков было бы непонятно, зачем нам нужны соцсети. Ну выложил там свой обед. Ну сфотографировал "ноги-сосиски", кота и написал пару "умных" изречений и фотографию заваленного снегом автомобиля с воплем души: "доколе, мэр". И всё? А вот люди со странностями делают соцсети бесконечными, потому что фрики не надоедают и их становится все больше.

Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Люди со странностями. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смотрите также Источник.