"Собачьи бои": у главного кинолога России сотрудники ФСБ провели обыски

По данным СМИ, в семь утра обыски прошли в его доме в поселке Рассказовка на Рублевском шоссе. Это связано с уголовным делом о мошенничестве. По словам адвоката Иншакова, речь идет о хищении денег из бухгалтерии. Что происходит в главной организации российских собаководов?

Один из кинологов рассказал Business FM о поездке на соревнования в качестве представителя Российской кинологической федерации: "В качестве подарков от РКФ купили самые дешевые поводки и намордники. А в качестве кубков — руководство федерации направило меня в подвал, чтобы я взял старые, оставшиеся от выставок кубки, и сидел, вечером отскребал от них таблички. И это организация с миллионным оборотом!", — возмущался собеседник радиостанции. Федерация — фактически монополист в выдаче документации на собак. Хотя, как шутят сами кинологи, "как в Москве могут отследить качество рожденных щенков в селе Кривое Дышло Хабаровского края?"

Евгений Сигельницкий,

преподаватель кинологии:

По сути, это организация, которая торгует резаной бумагой. Со всей страны люди съезжаются, чтобы за наличку ее купить. При этом она между собой и покупателем обставилась посредническими структурами, так называемыми федерациями. Все это, в общем, как вы понимаете, мутная вода, в которой кто-то ловит рыбку.

Родословные, дипломы чемпионов, дрессировочные дипломы стоят не так много — в районе тысячи рублей, но каждый год их выдают сотнями тысяч. Плюс плата за разрешения на проведение собачьих выставок, регистрацию питомника, а также членские и благотворительные взносы. По данным СМИ, речь идет почти о 10 млрд рублей в год. Последние 15 лет организацию возглавляет Александр Иншаков.

Александр Иншаков,

актер и каскадер:

Практически два года назад была попытка произведена рейдерского захвата федерации. Возглавил эту историю Клишас Андрей Александрович, член Совета Федерации, который на тот момент был президентом Российской федерации охотников-собаководов. Рейдерский захват не удался. После этого он попытался возбудить уголовные дела против нашей федерации. Начались обыски, обыск проходил в моем доме, в федерации, "маски-шоу", ФСБ, МВД, Следственный комитет. Ко мне приехали в семь часов. Обыск был очень формальный. Причины обысков — это сорвать конференцию, не дать ее провести. Конференция всероссийская, мы на этой конференции должны были вывести Федерацию охотников из состава — в смысле охотников той федерации, которую возглавляет Клишас.

Сам сенатор Андрей Клишас не смог оперативно дать комментарий, поскольку был на заседании, но о его позиции рассказал его пресс-секретарь.

Михаил Катарский,

пресс-секретарь сенатора Андрея Клишаса:

Андрей Александрович хотел отметить, что на данный момент ни формального, ни фактического отношения к Российской кинологической федерации он не имеет, потому как около года назад вышел из органов управления данной организации, а о том, что там сейчас происходит, он узнал непосредственно из средств массовой информации.

Впрочем, СМИ писали, что уголовное дело о мошенничестве в Российской кинологической федерации было возбуждено именно после заявления Клишаса в правоохранительные органы. А сами кинологи считают, что идет борьба за гигантские деньги, которые проходят через федерацию, и остается ждать, чем закончится борьба бульдогов под ковром.