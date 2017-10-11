Собчак рассказала о своем участии в президентских выборах и сравнила себя с тортом

Телеведущая Ксения Собчак в интервью журналу Glamour впервые не стала отрицать, что является потенциальным кандидатом в президенты.
"Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?" — так в ходе беседы с Собчак сформулировала свой вопрос журналист.
"Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет. Просто я именно такой человек — как торт "Муравейник". Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь", — ответила Ксения Собчак, пишет znak.com.
Еще одна ее цитата, приведенная в Glamour, звучит так: "Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня".
Возможность выдвижения Собчак в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году стала обсуждаться в сентябре. Тогда "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что Кремль подыскивает кандидатуру женского пола для участия в грядущих выборах.
В качестве претенденток на пост назывались Наталья Поклонская, Елена Мизулина и Ксения Собчак.
Сама Собчак назвала возможность участия в выборах президента в 2018 году "попыткой дискредитации" и "провокацией".
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