Собчак рассказала о своем участии в президентских выборах и сравнила себя с тортом

"Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит?" — так в ходе беседы с Собчак сформулировала свой вопрос журналист.

"Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет. Просто я именно такой человек — как торт "Муравейник". Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь", — ответила Ксения Собчак, пишет znak.com.

Еще одна ее цитата, приведенная в Glamour, звучит так: "Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня".

Возможность выдвижения Собчак в качестве кандидата на выборах президента в 2018 году стала обсуждаться в сентябре. Тогда "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что Кремль подыскивает кандидатуру женского пола для участия в грядущих выборах.

В качестве претенденток на пост назывались Наталья Поклонская, Елена Мизулина и Ксения Собчак.

Сама Собчак назвала возможность участия в выборах президента в 2018 году "попыткой дискредитации" и "провокацией".